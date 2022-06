Il difensore italiano si trasferisce nella stessa squadra di Lorenzo Insigne ma ha già chiaro il suo futuro più a lungo termine.

Mimmo Criscito è pronto ad andare a giocare al Toronto, l’ormai ex Genoa ha raccontato a Sky sport la fine del rapporto col club ligure. “L’idea è quella di tornare, sicuramente non da calciatore ma magari da allenatore”.

IM_pallone_serie_A_2020

“Dopo questa stagione, parlando con la società, mi hanno fatto capire che non avrei fatto parte del progetto Genoa del futuro e così si è riaperta la pista Toronto. Sarà una bellissima esperienza per me e la mia famiglia“. Il centrale voleva quindi restare come giocatore ma la dirigenza dopo la retrocessione in Serie B non era dello stesso avviso.

