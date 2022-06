Svanito Sven Botman, i rossoneri devono ripensare ai propri piani e puntare altri obiettivi nel reparto arretrato.

Il Milan fa i conti con la decisione di Sven Botman di andare al Newcastle, i rossoneri hanno temporeggiato troppo ed il Lille ha preferito venderlo al club inglese.

Sven Botman

Maldini e Massara però hanno una lista colma di nomi per quel ruolo: ci sono sicuramente Francesco Acerbi della Lazio, Arthur Theate del Bologna ma anche Abdou Diallo e Piero Hincapié, lo riporta Sky sport. Il francese ha un ingaggio alto ma è in uscita dal Paris Saint Germain e quindi potrebbe abbassare le sue richieste mentre Hincapié è un difensore ecuadoriano del Bayer Leverkusen classe 2002 cercato anche dal Napoli e che potrebbe non essere un colpo low cost.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG