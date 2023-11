Il Manchester United è in crisi nera e sul banco degli imputati ci vanno tutti quanti: Ten Hag a rischio, il sogno è Zidane

Il Manchester United, dopo il netto ko in coppa di lega con un Newcastle in turnover, è in stato di crisi certificata. Come riportato da Gabriele Marcotti sul Corriere dello Sport, i numeri non mentono: 15 partite e già 8 sconfitte per i Red Devils. I tifosi sono in piena polemica con la proprietà dei Glazer, mentre gli addetti ai lavori, in particolare Gary Neville, sottolineano ogni minimo errore.

Per questo motivo sarebbero decisive le prossime due trasferte di Champions, contro Copenaghen e Galatasaray: in caso di risultati deludenti Ten Hag potrebbe saltare in panchina. Al suo posto si pensa ad Amorin dello Sporting o al vecchio pallino Zinadine Zidane.

