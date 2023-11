Ridgeciano Haps, centrocampista del Genoa, ha rilasciato un’intervista al Secolo XIX dopo la sfida di Coppa Italia vinta contro la Reggiana

PAROLE – «Sono molto contento, specialmente perché eravamo in svantaggio e la rete ci ha dato la forza per credere nella vittoria ed andare a cercare il secondo gol. Obiettivi? Vorrei giocare il più possibile e ovviamente restare in Serie A con il Genoa».

