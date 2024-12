Il terzino sinistro rossonero non sta attraversando per nulla un buon momento e tra l’altro la scadenza del suo contratto non è così lontana.

In un momento di riflessione cruciale per il Milan, la questione legata alle prestazioni di Theo Hernandez incarna una delle sfide attuali più pressanti per la squadra.

Il calciatore francese, un tempo eroe indiscusso dei rossoneri per le sue incursioni offensive fulminanti, attraversa un periodo di flessione che solleva interrogativi e richiede decisioni importanti.

Il momento

Le prestazioni del francese in questa stagione sono state quasi tutte molto deludenti; non è ormai più una giustificazione l’aver fatto una preparazione atletica deficitaria per via degli impegni estivi con la nazionale.

Soluzioni interne

I dirigenti rossoneri, quindi, esplorano varie opzioni per rinfrescare la fascia. La scelta di sostituirlo non è semplice, data la mancanza di alternative immediate che eguaglino il suo impatto in tempi migliori. Le soluzioni interne, Filippo Terracciano, Davide Bartesaghi ed Alex Jimenez non hanno portato i risultati sperati.

Filippo Terracciano

Possibili eredi

Il Milan deve guardare al futuro con attenzione: nel mercato di gennaio si cercherà un suo vice, secondo Milan Live, gli obiettivi sono Fabiano Parisi della Fiorentina e Giuseppe Pezzella dell’Empoli. Per la prossima estate invece andrà chiarita la questione del rinnovo di Theo Hernandez: le trattative che non sembrano ancora decollare, una situazione che potrebbe portare a un addio qualora non si giunga a una risoluzione. Chiaramente, se non ti arriverà un rinnovo, bisognerà cercare un profilo di livello come Patrick Dorgu del Lecce.

