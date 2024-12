I rossoneri sono tra le pretendenti del calciatore che fa le fortune dei felsinei ma non sarà facile battere la concorrenza.

In un panorama calcistico sempre effervescente, il Milan continua a mostrare un interesse marcato nei confronti di giocatori di qualità per rafforzare la propria rosa.

Non è un segreto che il dialogo tra i rossoneri e il Bologna sia costante, orientato non solo verso un passato di trattative concluse con successo, ma anche verso future operazioni che potrebbero arricchire ulteriormente il club rossonero.

L’asse di mercato

La connessione tra Milan e Bologna in termini di movimenti di calciomercato non è affatto una novità. Nel corso degli ultimi anni, le due squadre hanno dimostrato di saper lavorare insieme, portando a termine operazioni vantaggiose per entrambe le parti. Figure come Saelemaekers, Hodzic e Pobega ne sono chiari esempi, attestando una sinergia operativa che ha favorito scambi fruttuosi. Anche se alcune trattative, come quella per Joshua Zirkzee, non hanno raggiunto la conclusione sperata, l’impegno reciproco nel perseguire il successo comune rimane invariato.

Una nuova mossa sullo scacchiere

Le ultime indiscrezioni di mercato riportate da Milan Live vedono il Milan fortemente interessato al centrale difensivo olandese che ha saputo mettersi in luce per le sue prestazioni. Nonostante una concorrenza agguerrita, contrassegnata da club di calibro internazionale quali Inter, Juventus e Real Madrid, il Milan punta a sfruttare gli ottimi rapporti con il Bologna.

esultanza gol Tommaso Pobega

L’obiettivo

Si parla di Sam Beukema, il cui valore stimato attorno ai 25 milioni di euro rappresenta un ostacolo non indifferente per la riuscita della trattativa. Tuttavia, il Milan sembra aver già delineato una proposta che includa la valorizzazione di Tommaso Pobega, valutato 10 milioni di euro, e un conguaglio economico per cercare di ammorbidire le richieste del Bologna.

