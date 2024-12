I rossoneri attendono con ansia il rientro del regista che è stato out per quasi tutta la stagione finora.

In un contesto dove ogni ritorno è più che un segnale di ripresa, quello di Ismaël Bennacer al centro del campo del Milan rappresenta una nota di speranza per i tifosi rossoneri e un punto di inflessione potenziale per le strategie future della squadra.

Dopo un periodo di assenza dovuto a un infortunio che lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde fin dall’8 settembre, il centrocampista algerino ha finalmente rimesso piede sul campo di Milanello, dando inizio alla fase conclusiva della sua riabilitazione.

Lo stop

Ripercorrendo le tappe della convalescenza di Bennacer, si evidenzia un percorso costellato da sfide e attese. L’infortunio al gemello mediale del polpaccio destro non solo ha imposto uno stop forzato alla sua carriera ma ha richiesto anche un intervento chirurgico, segnando un periodo difficile per il giocatore classe 1997. Il ritorno agli allenamenti segna quindi non solo un passo avanti nella sua guarigione fisica ma anche un momento di rinnovato ottimismo per il giocatore e per la squadra.

Scenari futuri

Se il centrocampista riuscirà a tornare ai livelli soprattutto di due stagioni fa, potrebbe diventare un tassello fondamentale per il centrocampo rossonero, potenzialmente assumendo il ruolo di vice di Youssouf Fofana.

Ismael Bennacer

La data del rientro

Le aspettative su Bennacer sono alte, ma, come evidenzia Tuttosport, non mancano le preoccupazioni, soprattutto considerando il suo recente trascorso di infortuni. La sua carriera negli ultimi anni è stata infatti segnata da diversi stop significativi che lo hanno tenuto lontano dai campi di gioco per lunghi periodi. Questo aspetto solleva interrogativi sulla sua capacità di tornare al livello precedente e quanto rapidamente potrà contribuire alla causa del Milan. Tuttavia, la determinazione mostrata nel superare questa fase riabilitativa fa ben sperare per un rientro efficace in squadra. Le prime ipotesi parlano di rientro a pieno regime a metà gennaio.

