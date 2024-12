Il futuro del trequartista o attaccante esterno potrebbe non essere a tinte rossonere in futuro: gli scenari.

Nell’affascinante mondo del calcio, ogni giorno porta con sé nuove voci e potenziali trasferimenti che tengono con il fiato sospeso tifosi e appassionati. Uno dei nomi che sta emergendo con forza nel panorama calcistico attuale è quello di Mattia Liberali, giovane talento del Milan la cui situazione contrattuale e sportiva sta attirando l’attenzione di diversi club italiani.

Con un futuro ancora tutto da scrivere, le possibilità che si aprono davanti a questo giovane promettente sembrano numerose, ma ciò lascia anche i tifosi rossoneri nel dubbio su quale sarà il suo destino.

Inizio di stagione interlocutorio

Nonostante sia considerato una delle promesse più interessanti del vivaio milanista, sembra trovato poco spazio nella rosa attuale del Diavolo. La mancanza di opportunità in prima squadra e anche nel quadro del Milan Futuro ha costretto il giocatore a ritornare nella Primavera guidata da Marco Guidi. Questa situazione di stallo nella crescita professionale di Liberali solleva non poche preoccupazioni sul suo effettivo utilizzo e sulla strategia del Milan riguardante le promesse del suo settore giovanile.

La situazione

L’italiano però ha l’età completamente dalla sua parete essendo un classe 2007: il suo contratto con il Milan scade nel 2026, quindi non si potrà tergiversare ancora troppo prima di intavolare i discorsi per un rinnovo.

Milan Primavera

Interesse crescente da parte di altri club

Di fronte a questo scenario, Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, ha evidenziato un crescente interesse di alcuni club italiani per la situazione di Liberali. Fiorentina e Atalanta, in particolare, sono state citate come squadre “attente” alle evoluzioni del giovane talento. Questo interesse rappresenta una sfida per il Milan, che si trova di fronte al rischio concreto di perdere una delle sue perle senza averla potuta valorizzare pienamente nel proprio contesto.

