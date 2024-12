I dirigenti rossoneri hanno un occhio di riguardo per le rivelazioni della Serie A e sicuramente il club azzurro può essere annoverato tra queste.

In una strategia orientata al rafforzamento e al rinnovamento della propria rosa, il Milan si sta già proiettando verso la sessione estiva di acquisti e cessioni, gettando le basi per uno scambio che potrebbe coinvolgere la società toscana dell’Empoli.

Il dialogo tra i due club, incentrato sull’interesse reciproco per due giovani talenti, sottolinea la volontà dei rossoneri di potenziare ulteriormente la propria squadra in vista di una nuova stagione ricca di impegni e sfide.

Preparativi e strategie per la sessione invernale

Il Milan non trascura la prossima sessione invernale di mercato, con la dirigenza pronta a regalare rinforzi in diverse zone del campo a Paulo Fonseca. L’attenzione è rivolta soprattutto al centrocampo, con l’obiettivo di offrire almeno una valida alternativa a Fofana. Con il rientro dall’infortunio di Ismael Bennacer previsto a gennaio, e la necessità di attendere il suo completo recupero, i rossoneri stanno valutando l’acquisto di due centrocampisti per ampliare le scelte a disposizione del tecnico.

In uscita

In uscita si muove ancora poco anche se ci sono voci che riguardano un interesse manifestato da club della Premier League per Tomori; il club potrebbe poi girare in prestito in Italia alcuni giovani per favorire la loro crescita.

Mattia Viti

L’obiettivo

Il Milan, come riporta Milan Live, ha manifestato il proprio interesse per Mattia Viti, difensore dell’Empoli nato nel 2002 e attualmente uno dei pilastri della formazione toscana. Il difensore è arrivato all’Empoli dal Nizza in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. I toscani sono pronti a esercitare il diritto di riscatto per poi eventualmente negoziare la cessione del difensore al Milan.

L’ipotesi

La trattativa fra Milan e Empoli prevederebbe non solo il trasferimento di Viti a Milano ma anche l’inserimento di elementi aggiuntivi per equilibrare l’affare. Nel dettaglio, il Milan è disposto a cedere definitivamente Lorenzo Colombo, giovane attaccante già in prestito all’Empoli, come contropartita per ottenere il cartellino di Viti. Questo scambio rappresenta un’opportunità per entrambe le società di valorizzare i propri talenti, con benefici sia in termini tecnici che economici.

