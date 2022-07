Il talento portoghese sembra ormai deciso a cambiare squadra anche se al momento ci sono poche notizie in merito.

Cristiano Ronaldo, dopo non essersi presentato il primo giorno di ritiro precampionato, non parteciperà neanche alla prossima tournée estiva del Manchester United in Asia. Il portoghese ha motivato la decisione con “motivi familiari” ma è ovvio che la sua assenza prolungata espliciti la voglia di andar via.

Champions League

L’ex Juventus vuole giocare in un club che disputa la Champions League, si parla degli interessamenti di Bayern Monaco e Chelsea anche se ora sembra tutto prematuro. In realtà il dirigente tedesco Oliver Kahn pur ammirando l’attaccante gli ha chiuso le porte della squadra bavarese. Il Manchester United non ha ancora ancora aperto alla sua cessione ma potrebbe farlo presto se riterrà poco conveniente trattenerlo contro la sua volontà.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG