Nerazzurri e granata finalmente si sono incontrati ieri per parlare del centrale brasiliano corteggiato ormai da mesi dal club milanese.

Sky Sport riferisce con l’ausilio delle immagini video di un colloquio avvenuto tra i dirigenti di Inter e Torino: è iniziata ufficialmente dopo tantissime voci la trattativa per Gleison Bremer. I nerazzurri hanno da moltissimo tempo l’accordo col giocatore che a sua volta ha una promessa coi granata che non possono chiedere cifre troppo alte per la sua cessione.

Piero Ausilio Beppe Marotta

La richiesta iniziale di Cairo e soci è di 40 milioni, troppo al momento per l’Inter; ai piemontesi piace tanto Cesare Casadei della Primavera interista. Il giovane potrebbe rientrare nella trattativa a patto che i nerazzurri possano inserire una recompra.

