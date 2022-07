Il presidente della Lazio Claudio Lotito espone i piani societari in materia di calciomercato parlando esplicitamente di un patto realizzato col tecnico.

Claudio Lotito dice tutto riguardo il marcato della Lazio; il patron cerca di mettere fine alle polemiche dei giorni scorsi sulla figura di Igli Tare, ecco quanto dichiarato a Il Messaggero. “Ora basta polemiche, facciamo parlare il campo”.

Maurizio Sarri

“Remiamo tutti dalla stessa parte per fare il salto. Ho un impegno con Sarri per due difensori e due portieri. Stop. Un difensore è già arrivato (Casale, ndr), l’altro arriverà. Manterrò le promesse fatte al tecnico con cui ho stilato un elenco di top player da cui attingere per costruire una grande squadra. Casale è sempre stata la nostra prima scelta. A certe condizioni Romagnoli può restare a casa“.

