Cristiano Ronaldo, oggi l’udienza davanti al Collegio Arbitrale per i 20 milioni di arretrati: la Juventus si dice serena

Come riporta il Corriere dello Sport oggi davanti al Collegio Arbitrale della Figc è in pro- gramma una nuova udienza della causa intentata da Cristiano Ronaldo nei confronti della Juventus per ottenere i 19,5 milioni lordi relativi alle quattro mensilità (marzo-giugno 2021) cui CR7 rinunciò in epoca Covid per aiutare la società durante la pandemia.

Il suo team di legali sostiene infatti che la Juve avrebbe garantito a Ronaldo la corresponsione di quegli emolumenti in forma differita, sotto forma di bonus o incentivo all’esodo in caso di cessione. E’ ciò che risulterebbe anche dagli atti dell’inchiesta della Procura di Torino. Il club, dal canto suo, si dice sereno e ritiene di non avere pendenze alcune nei confronti del suo ex campione.

The post Cristiano Ronaldo, oggi l’udienza per i 20 milioni di arretrati: la Juventus si dice serena appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG