La Juventus in Senato, Ferrero: «Torneremo». E Giuntoli: «Occhi aperti sul mercato di gennaio». Incontro con lo Juventus Club Parlamento

Come riporta Tuttosport nella giornata di ieri il presidente Ferrero, Francesco Calvo e Cristiano Giuntoli hanno incontrato in Senato i membri dello Juventus Club Parlamento.

Il presidente ha illustrato la nuova politica della Juventus, a partire dai patteggiamenti che hanno fatto storcere il naso a molti tifosi. La spiegazione di Ferrero è stata quella di una realpolitik, necessaria in un sistema che non lascia molto spazio alla difesa e per non correre il rischio di trascinare troppo oltre situazioni che avrebbero influito sul rendimento in campo. «La Juventus tornerà ad essere la Juventus», è in sintesi il messaggio del numero uno bianconero.

Giuntoli ha spiegato invece che sul mercato di gennaio la Juventus «tiene gli occhi aperti», anche se il tema della sostenibilità e del contenimento dei costi è sempre centrale. Altro punto toccato da Giuntoli è quello dell’allenatore. Allegri resta sempre al centro delle critiche, ma è difeso in modo totale dal club che continua ad avere fiducia in lui e nel suo tentativo di cambiare mentalità.

The post La Juventus in Senato, Ferrero: «Torneremo». E Giuntoli: «Occhi aperti sul mercato di gennaio» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG