L’attaccante del Manchester United Cristiano Ronaldo lascia chiari indizi su dove giocherà la prossima stagione.

Cristiano Ronaldo sembra orientato a restare al Manchester United, lo si evince da queste parole rilasciate al sito ufficiale del club. “È sempre bello segnare gol per questo club, quando poi capita di realizzare una tripletta è ancora più bello. Ma la cosa più importante per me è provare a vincere le partite per provare così a vincere la Premier o qualche coppa“.

Europa League

“Credo che il Manchester United sia sempre il Manchester United. A volte ci vuole tempo, ma io ci credo ancora. I tifosi sono fantastici, anche quando abbiamo perso ci hanno sempre supportato, sono sempre stati al nostro fianco. I nostri tifosi sono sempre nel mio cuore e meritano il rispetto di tutti perché sono sempre dalla nostra parte. Prima del nuovo esordio con questa maglia ero un po’ nervoso, poi ho fatto due gol, è stato molto bello. I record? Non sono io a inseguirli, sono loro che inseguono me. Sono una delle motivazioni che mi fa lavorare sodo, amare questo sport; ovviamente i miei compagni di squadra qui allo United mi aiutano a centrarne sempre di nuovi“.

