Crescono le voci attorno al futuro di Paulo Dybala, l’argentino però prende tempo.

Se in Italia si è piuttosto convinti nell’indicare Roma ed Inter come le inseguitrici allo svincolato Paulo Dybala, all’estero la pensano diversamente. In Inghilterra hanno visto nelle dichiarazioni rilasciate dallo stesso attaccante una volontà di giocare in Premier League. Secondo il Daily Express Arsenal e Tottenham sarebbero pronte a sfidarsi a colpi di milioni per l’ex numero 10 juventino.

Paulo Dybala-Nicolo’ Barella

In realtà a quanto risulta dalle nostre parti l’intenzione della Joya è quella di restare in Serie A anche se lui stesso non ha fretta e si sta prendendo tutto il tempo possibile per scegliere la sua prossima squadra. L’Inter gli ha parlato di un’offerta molto interessante ma prima di formalizzarla deve cedere diversi giocatori.

