Si è conclusa poco fa la partita di Nations League tra Croazia e Danimarca. Ospiti ko, la partita di Kjaer.

Il difensore del Milan è rimasto in campo per tutta la durata del match rimediando anche un cartellino giallo per un fallo al limite dell’area su Modric.

