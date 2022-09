Stefano Pioli ha rilasciato qualche dichiarazione a margine della premiazione della 43a edizione del Torneo Nereo Rocco

SQUADRA EUROPEA – «Continuo a credere che non c’è tanta differenza tra giocare bene in Italia e in Europa o che la Serie A non sia allenante. La Champions richiede un ritmo molto alto, ma niente di impossibile. Se ci manterremo ai nostri livelli anche le sfide con il Chelsea sono alla nostra portata.»

