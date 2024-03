Zlatko Dalic, CT della Croazia, ha reso nota la lista dei convocati per gli impegni della nazionali biancorossa

Zlatko Dalic, Commissario Tecnico della Croazia, ha diramato le convocazioni in vista degli impegni tra il 22 al 26 marzo della nazionale croata contro Tunisia e la vincente di Egitto-Nuova Zelanda nella W Cup in programma ad Abu Dhabi. Quattro i giocatori che militano in Italia.

Portieri: Livakovic, Kotarski, Labrovic.

Difensori: Vida, Juranovic, Gvardiol, Sosa, Stanisic, Sutalo, Erlic, Pongracic.

Centrocampisti: Modric, Kovacic, Brozovic, Pasalic, Vlasic, Majer, Ivanusec, Baturina.

Attaccanti: Perisic, Kramaric, Petkovic, Pjaca, Budimir.

Riserve

Barisic

Caleta-Car

Sucic

Mario Pasalic

Moro

Sigur

