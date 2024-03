Il Dossier Gravina sta tenendo banco come uno degli argomento più di tendenza in questo momento. Andiamo a vedere come ne parla la stampa

Nell’attesa di ulteriori sviluppi sul caso di un bel po’ di persone spiate, con quelle che il Corriere della Sera titola oggi in apertura «Indagini pilotate con i dossier», emerge un tratto interessante nella relazione tra il mondo dell’informazione e il calcio. Sapere che esistono carte che sono state usate contro il presidente della Figc Gabriele Gravina o che Cristiano Ronaldo, Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli siano stati monitorati illegalmente, dovrebbe suscitare un certo clamore sui quotidiani sportivi tenendo conto della rilevanza dei personaggi. Invece, nulla o quasi, con una lodevole eccezione.

La Gazzetta dello Sport, il giornale più letto, riserva alla vicenda nient’altro che un modesto trafiletto a pagina 11, si dà conto della notizia che Lotito (non indagato) sia stato ascoltato a Perugia e a Roma in qualità di «persona informata sui fatti» e si conclude: «In Federcalcio attendono ora di conoscere l’esito dell’indagine romana con l’intenzione di passare a vie legali non appena gli atti permetteranno di fare chiarezza».

Il Corriere dello Sport, in prima pagina, parla sì di Gravina, ma in relazione a un altro – per così dire – “dossier”: quello relativo ai tanti e troppi errori arbitrali, per i quali il presidente della Figc ha deciso di convocare giovedì a Roma il designatore Rocchi e la sua squadra, «per manifestare il sostegno per gli attacchi subiti», secondo il giornale romano.

Si comporta in maniera differente Tuttosport. E non per vicinanza al mondo Juventus. Attraverso un pezzo del suo direttore Guido Vaciago intitolato «Dai dossier all’indagine Gravina nella bufera» si dà spazio a una visione generale della vicenda. In linea con i quotidiani politici, che in misura diversa danno rilevanza alla vicenda, anche con la decisione di aprire le prime pagine vista la quantità di personaggi coinvolti.

La situazione cambierà nei prossimi giorni?

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG