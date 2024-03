Il Ninho Maravilla ha segnato quello che poi è diventato il goal da 3 punti anche se naturalmente si discuterà molto sul rigore.

L’Inter nel primo scorcio di 2024 ha conosciuto solo vittorie: la gara di ieri regala altri 3 punti, il vantaggio sulla Juventus sale a 15 lunghezze ma la prestazione della squadra di Inzaghi non è stata delle migliori.

Protagonista inatteso

La vittoria è targata Alexis Sanchez: tutti avevano notato i suoi progressi nelle ultime settimane ma mancava sempre qualcosa. C’era da togliere lo 0 alla voce goal segnati in questo campionato e ieri si è presentata l’occasione: Lautaro Martinez non si è opposto al suo desiderio di calciare il rigore, forse memore del suo score non esaltante dagli 11 metri. Il cileno ha segnato e zittito ancora una volta i critici: per tutto il mese di gennaio si era parlato di un suo addio anticipato ma l’ex Marsiglia ha risposto sul campo.

Alexis Sanchez

Risorsa preziosa

Ieri San Siro lo ha applaudito lungamente e continuamente, Inzaghi lo loda spesso pubblicamente conscio dell’apporto che dà. Sanchez quest’anno è conscio del suo status di quarta punta e perciò è molto meno “turbolento” rispetto alla prima avventura nerazzurra in cui reclamava spazio spesso e volentieri. Negli ultimi tempi si sta trasformando in una sorta di rifinitore: ha la visione di gioco dei grandissimi, suo anche il passaggio vincente per Asllani. Il suo contratto scade a giugno e probabilmente non verrà rinnovato. Secondo la Gazzetta dello Sport il suo futuro potrebbe intrecciarsi con quello di Valentin Carboni: se si sceglierà di mandarlo nuovamente in prestito il cileno potrebbe restare come quinta punta (Taremi sarebbe la quarta).

L’articolo Il Sanchez 2.0 piace a tutti, Inzaghi lo loda e l’Inter se lo coccola proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG