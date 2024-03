L’Inter sembra orientata in questa direzione riguardo il possibile rinnovo di Alexis Sanchez coi nerazzurri: tutti i dettagli

Come riferito da Pasquale Guarro su X, l’idea dell’Inter nei riguardi del rinnovo di Alexis Sanchez non ha cambiato direzione, nonostante le buone prestazioni e la crescita in campo del cileno.

SANCHEZ – A prescindere dalla possibilità di inserire una quinta punta per l’anno prossimo, su Sanchez non risulta nessun cambio di strategia: per adesso non è previsto un rinnovo ma sicuramente le ultime prestazioni marcano una trasformazione nell’atteggiamento del cileno e di questo sono contenti tutti. Ci sarà tempo per parlarne, ma non è questo il tempo.

L’articolo Rinnovo Sanchez, l’idea dell’Inter è questa: i dettagli proviene da Inter News 24.

