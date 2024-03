I nerazzurri stanno pensando alla composizione del reparto portieri in vista della prossima stagione; l’elvetico resterà il titolare.

La scorsa estate l’Inter ha messo in pratica un qualcosa probabilmente di inedito cambiando tutti i 3 i portieri in organico: addio ad Onana, Cordaz ed Handanovic e dentro Sommer, Audero e Di Gennaro.

Yann Sommer

Ancora cambi

Le prestazioni dell’elvetico, solido e poco appariscente ma molto sicuro anche nella costruzione dal basso, stanno sbalordendo: lo svizzero è comunque sotto contratto per un’altra stagione e sarà sicuramente il primo portiere anche l’anno prossimo. Sono due i punti interrogativi alle sue spalle: Di Gennaro ha un contratto annuale ed Audero è in prestito con diritto di riscatto. Servono 6 milioni per comprarlo dalla Sampdoria, al momento è difficile che ciò accada.

Il dilemma

Il succitato Handanovic sta svolgendo tutta una serie di mansioni per l’Inter in attesa di intraprendere il percorso per diventare allenatore: lo sloveno sta monitorando e segnalando nuovi portieri. Secondo Tuttosport l’Inter potrebbe pensare anche di acquistarli tutti e due: si tratta di Michele Di Gregorio del Monza e Tobe Leysen del Leuven. Molto dipenderà dai pensieri di Marotta e Ausilio: il primo potrebbe giocarsi il posto con Sommer proprio come avvenuto tra Onana ed Handanovic mentre il secondo sarebbe un colpo in prospettiva. Ovviamente l’italiano costa molto di più (sui 20 milioni) anche se sarebbe utile per motivi di lista UEFA visto che è fuoriuscito dal settore giovanile nerazzurro.

