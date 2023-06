Ivan Perisic, giocatore della Croazia, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro la Spagna

PAROLE – «Siamo arrivati secondi e terzi, e sono sicuro che troveremo l’energia per arrivare a conquistare ciò che ci manca, un trofeo. Ma come avversaria avremo la Spagna, nessuno è un vero favorito contro di lei e anche se ha molti giocatori nuovi e giovani, giocano tutti per grandi squadre. Per molto tempo siamo stati il fulcro di questa squadra, abbiamo giocato insieme per quasi dieci anni e abbiamo sempre migliorato. Giochiamo un grande calcio, moderno, qualcosa che mi piace e che piace a tutti noi».

