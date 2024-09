La netta vittoria col Venezia sembrava aver messo in carreggiata il nuovo Milan del portoghese ma la sconfitta e soprattutto la prestazione senz’anima contro il Liverpool ha messo ora il tecnico alle corde

In un contesto calcistico in cui le aspettative abitano spesso in vetta alle ambizioni di un club, le prime giornate di campionato possono segnare il destino di un allenatore. Questo è il caso di Paulo Fonseca, tecnico dei rossoneri, la cui posizione sembra ora più che mai appesa a un filo dopo un avvio di stagione travagliato, che lo vede protagonista di una serie di risultati al di sotto delle aspettative. Con una squadra che ha raccolto solo una vittoria nelle prime cinque partite ufficiali, tra campionato e Champions League, la pressione cresce in vista del prossimo derby, momento cruciale che potrebbe decidere le sorti di Fonseca alla guida della squadra.

Le quote esonero

Dopo una netta vittoria contro il Venezia, si pensava che Fonseca e la sua squadra potessero aver invertito la rotta. Tuttavia, la recente sconfitta contro il Liverpool ha riacceso i riflettori su di lui e sulla squadra, entrambi bersagliati dalle critiche dei tifosi. La frustrazione si è manifestata apertamente, con i sostenitori che non hanno nascosto il loro disappunto, lasciando lo stadio prima del fischio finale. La delusione non deriva tanto dalla sconfitta in sé, quanto dalla mancanza di spirito combattivo mostrato dalla squadra, che si è lasciata sopraffare nettamente dagli avversari. Fanno eco le quote dell’esonero di Fonseca che precipitano di nuovo fino all’1.45 di Sisal e Snai e all’1.55 di Gazzabet. Segno che i bookie non hanno dubbi sul fatto che il cambio in panchina sia ormai inevitabile…

Rafael Leao

Un derby decisivo

Questa situazione ha portato le quote dell’esonero di Fonseca a calare vertiginosamente, con i bookmaker che vedono il suo futuro lontano dalla panchina rossonera sempre più probabile. La partita contro l’Inter diventa quindi un appuntamento dal valore decisivo, un’ultima chance per il tecnico portoghese di mostrare di poter invertire la tendenza e riportare entusiasmo tra i tifosi e fiducia nella dirigenza. La sua gestione è ora messa in discussione dopo risultati che non hanno soddisfatto, nonostante una campagna acquisti considerata ambiziosa.

Chi potrebbe sostituire Fonseca

Tra i possibili candidati per la successione sulla panchina rossonera, emergono nomi di spicco come Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, allenatori con un passato di successi e capaci di infondere quella grinta e quella tattica che sembrano mancare attualmente. Queste figure rappresentano l’esperienza e la conoscenza della Serie A che potrebbero servire al club per recuperare i punti persi e rilanciarsi nella competizione.

La situazione attuale sottolinea l’importanza del prossimo derby, non solo per la classifica ma anche e soprattutto per il futuro immediato di Paulo Fonseca. La sua capacità di motivare la squadra e di rivedere le strategie in campo saranno fondamentali per dimostrare di meritar la fiducia. Il destino di un allenatore è spesso in bilico, dipendente dai risultati e dalle prestazioni, ma anche dalla capacità di superare le avversità con coraggio e determinazione. Il derby si annuncia dunque non solo come una classica del calcio italiano, ma anche come un vero e proprio crocevia per il futuro della guida tecnica rossonera.

