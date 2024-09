Il portiere francese, uscito infortunato nel secondo tempo, è innegabilmente corresponsabile delle prime due reti inglesi e sui social, a parte le classiche critiche a Fonseca, non si è mancato di farlo notare

Il Milan esce con le ossa rotte dopo lo scontro con il Liverpool in un incontro che prometteva scintille. La squadra rossonera ha vissuto momenti di profonda oscurità, lasciando emergere problematiche che non hanno tardato a scatenare reazioni tra i suoi tifosi.

Christian Pulisic

Un inizio promettente seguito dal tracollo

La serata aveva aperto i battenti con un segnale positivo per il Milan, che ha trovato il gol già al 3′ grazie a Christian Pulisic. Sembrava l’inizio ideale, capace di infondere fiducia e determinazione in una squadra dai grandi obiettivi. Eppure, quel lampo si è rivelato un fuoco di paglia, un preludio a quella che sarebbe stata una serata amara per il club e i suoi sostenitori. Il Liverpool ha preso le redini della partita, con Konate, Van Dijk e Szoboszlai che hanno segnato, ribaltando il risultato e condannando il Milan a una sconfitta dolorosa.

Difetti in campo e critiche fuori

Dal canto suo, il Milan ha mostrato una prestazione sottotono, incapace di reagire e di opporre una valida resistenza alla forza degli avversari. La squadra di Fonseca non è quasi mai stata in grado di oltrepassare la metà campo con azioni convincenti e la povertà offensiva si è concretizzata in un’unica occasione degna di nota, col palo colpito da Rafael Leao al 90′. È emersa una mancanza di grinta e determinazione, nonostante i segnali positivi visti in precedenza contro il Venezia, lasciando i tifosi delusi e preoccupati.

Le critiche a Maignan e Fonseca

Una particolare attenzione negativa si è concentrata su Mike Maignan, il portiere francese del Milan, la cui prestazione è stata al centro delle polemiche. Maignan è uscito malconcio e sostituito da Lorenzo Torriani, ma non prima di avere avuto delle responsabilità evidenti sui primi due gol subiti dalla sua squadra. Le reazioni sui social non sono state clementi, con numerosi tifosi che hanno espresso il proprio disappunto, arrivando a richiedere un cambiamento. Allo stesso modo, molte critiche si sono abbattute sul tecnico Paulo Fonseca, il cui operato tattico e gestionale durante la partita è stato messo in discussione, accentuando le già presenti tensioni legate alle prestazioni della squadra dall’inizio della stagione.

Alla luce di questa sconfitta, il cammino del Milan si annuncia insidioso, tra la necessità di riconquistare fiducia e di dimostrare sul campo di poter rispondere al meglio alle aspettative. Il futuro è incerto, ma una cosa è chiara: ci sarà molto lavoro da fare sia in campo che fuori per rivivere i momenti di gloria che hanno reso questo club un’icona del calcio mondiale. Le reazioni dei tifosi evidenziano una passione incondizionata, ma anche l’esigenza di vedere un’immediata inversione di rotta per non deludere le speranze di chi vive per e con il Milan.

