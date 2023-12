Maurizio Crosetti dice la sua sul possibile futuro di Chiellini dopo il ritiro: ecco la sua analisi sull’ex capitano della Juve

Giorgio Chiellini tornerà alla Juve come dirigente? Per Repubblica, Maurizio Crosetti ha così analizzato la situazione.

IL COMMENTO – «A Torino c’è la sedia vuota di Nedved: il percorso che potrebbe (dovrebbe?) riportare in bianconero il capitano dell’Europeo 2021 sembra scritto da tempo, e non solo per le competenze tecniche (laurea in Economia, Master in Business Administration) e per juventinità assoluta: 17 stagioni, 9 scudetti uno dietro l’altro come ciliegie, svariate coppe. Un uomo di campo dietro la scrivania sabauda c’è sempre stato, da Boniperti a Bettega e poi a Nedved, è scontato che prima o poi Chiellini e/o Del Piero compiano quel passo».

