Genoa Juve, rossoblù al lavoro in vista del match di venerdì sera: ecco come Gilardino si sta preparando alla partita

Prossimo avversario della Juve, il Genoa di Gilardino si sta preparando così al match di venerdì sera. Il report del club ligure sull’allenamento di oggi.

IL COMUNICATO – Un altro allenamento è stato archiviato da Badelj e compagni, nell’attesa della sfida con la Juventus che vedrà il tutto esaurito. Saranno quasi 35mila gli spettatori sugli spalti tra abbonati, paganti e intestatari di tagliandi di servizio. In sala riunioni ‘Gila’ ha iniziato a entrare nei dettagli del canovaccio tattico, prima dell’attivazione in palestra e della prosecuzione sui campi del ‘Signorini’. Davanti ai dirigenti il team ha perfezionato il programma come nei piani, poi il pranzo in club house e arrivederci a domani.

