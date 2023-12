Geo-blocking, l’ad della Lega Serie A De Siervo elogia la scelta del Parlamento UE in tema di sport: ecco cosa ha detto

All’ANSA, Luigi De Siervo ha commentato la decisione del Parlamento UE sul Geo-blocking.

LE PAROLE – «Accogliamo con soddisfazione l’esito di oggi della sessione plenaria del Parlamento europeo, che ha respinto la richiesta alla Commissione di presentare una revisione del regolamento sul Geo-blocking entro il 2025 che avrebbe incluso i contenuti sportivi e cinematografici. Il Parlamento Ue ha riconosciuto inoltre la peculiarità dei servizi Audio Visual, che se inseriti in una cancellazione del Geo-blocking subirebbero un aumento dei prezzi per i consumatori e una significativa diminuzione di investimenti. Infine, ma non ultimo come importanza, il Parlamento nella sua votazione ha riconosciuto che il mantenimento del Geo-blocking per i prodotti protetti da copyright è uno dei principali strumenti per garantire la diversità culturale, viceversa ci sarebbe il rischio di ridurre il numero dei canali di distribuzione di contenuti».

