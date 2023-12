Mercato Juve, il procuratore consiglia un difensore a Giuntoli in vista delle prossime sessioni: le ultime novità

A Sportitalia, Claudio Curti, procuratore dell’argentino Foyth, ha così parlato del possibile futuro del difensore.

LE PAROLE – «Juan è un giocatore adatto a giocare in squadre come la Juventus o anche l’Inter. Per la sua mentalità e per la qualità che ha. Potrebbe tranquillamente giocare in Serie A e far vedere le sue qualità anche da voi. Partire a gennaio? Impossibile no, anche se sappiamo che lui è molto importante per il Villarreal e che il mercato a gennaio è abbastanza mirato per le squadre solitamente. Vedo più probabile che qualche tentativo venga fatto per lui nel mercato estivo».

