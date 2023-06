Peter Crouch, ex giocatore inglese, ha parlato della finale di Champions League tra Inter e Manchester City. Le dichiarazioni

PAROLE – «L’ultima squadra a conquistare il Triplete in Inghilterra è stato il Manchester United, quindi il City potrebbe farlo questo fine settimana e non riesco proprio a vedere l’Inter come possa riuscire a fermarli. Certo, tutto può succedere, ma analizzando le due squadre, non c’è proprio paragone. Potrebbero far espellere un uomo o potrebbe succedere qualcosa tatticamente. L’Inter, ovviamente, ha una possibilità, ma il City è assolutamente favorito e credo che non si farà sfuggire questa opportunità».

