Il campionato di Victor Osimhen è stato straordinario. Oltre alla soddisfazione di aver riportato il tricolore a Napoli dopo 33 anni, lui stesso ha ricordato il tris di motivi che rendono questa stagione memorabile: «Sono stato anche eletto miglior attaccante del campionato, sono il primo giocatore africano a vincere la classifica dei cannonieri e il primo del 2009 a combinare lo scudetto con il titolo di capocannoniere». Quest’ultima impresa non succedeva da Ibrahimovic interista, una vita fa, che però vinse per una sola incollatura su Di Vaio e Milito.

Ma dov’è che Osi ha vinto il titolo? Il distacco finale sui principali concorrenti è netto: 5 lunghezze su Lautaro Martinez, addirittura 10 sul terzo, il sorprendente Dia.

Quali sono state le tappe principali della sua corsa per diventare il re dei goleador?

13 GIORNATA – Il Napoli vince a Bergamo 2-1, il bomber nigeriano realizza la rete del momentaneo vantaggio e occupa da solo la vetta della classifica cannonieri dividendosi da Arnautovic con il quale divideva la leadership. Gli infortuni avrebbero poi escluso l’austriaco del Bologna dal partecipare alla gara.

21 GIORNATA – Un altro concorrente smarritosi per ragioni fisiche è stato l’atalantino Lookman, che al giro di boa era il vice-cannoniere, con sole 2 reti in meno rispetto al goleador mascherato. Nella sfida tra nigeriani, è importante per dare un segno forte di supremazia quanto succede alla seconda di ritorno: nella ripresa di Spezia-Napoli Osi segna una doppietta in 5 minuti e raddoppia l’entità del suo vantaggio. É l’allungo decisivo.

27 GIORNATA – Altre due reti nel poker del Napoli in casa del Torino. Il principale antagonista adesso è Lautaro e come tale resterà fino alla fine, ma senza che nascano reali possibilità di riaprire la partita, nonostante la frequenza di gol di Victor diminuisca in coincidenza dello stop che condizionerà soprattutto un’altra corsa, quella della Champions.

33 GIORNATA – Il Toro interista con una doppietta si avvicina, ma Osi col gol scudetto di Udine conserva comunque un margine di 3 reti che non verrà mai intaccato e, anzi, crescerà fino a chiudere con 26 gol a 21 sull’argentino.

