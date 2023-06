Cruciani: «Se non fanno andare la Juve in Conference League è una vergogna». Le parole sulla possibile esclusione

Cruciani, nota voce del programma radiofonico La Zanzara, a margine della presentazione del suo libro al The Quartermaster a Pitti ha commentato la possibile esclusione della Juve dalla Conference League.

JUVE FUORI DALLA CONFERENCE LEAGUE – «Secondo me sarebbe una porcheria. La mia speranza è che i tifosi della Fiorentina non sperino di andare in Conference grazie all’esclusione dei bianconeri. Sarebbe una vergogna non far andare la Juve in Conference».

