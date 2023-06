Moratti: «Berlusconi ha cambiato il calcio, era diverso da me». L’omaggio dell’ex presidente dell’Inter all’ “avversario” di tanti derby

Moratti, ex presidente dell’Inter, a Sky Tg 24 ha omaggiato Berlusconi, suo “avversario” di tanti derby scomparso ieri all’età di 86 anni.

MORATTI – «Il Milan è stata la squadra da sfidare in quel momento e mi piaceva molto l’idea di dover sfidare il Milan che vinceva molto e continuava a vincere. Dal punto di vista manageriale abbiamo due caratteri diversi e modi diversi di condurre le cose, non mi veniva di imitarlo. La squadra di calcio con Berlusconi dal punto di vista economico ha triplicato la sua dimensione, è diventato molto più serio condurre una squadra di calcio. L’avvento della televisione metteva in condizione di fare ragionamenti diversi, entrate diverse e costi maggiori di tutto l’apparato. Cambiava molto la fisionomia del calcio».

E’ MORTO SILVIO BERLUSCONI: L’EX PREMIER AVEVA 86 ANNI – VIDEO

The post Moratti: «Berlusconi ha cambiato il calcio, era diverso da me» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG