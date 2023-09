Cruz: «Derby? L’Inter ha qualcosa in più. Lautaro una certezza, mi piace Frattesi». Le parole dell’ex attaccante

Julio Ricardo Cruz, ex attaccante dell’Inter, alla Gazzetta dello Sport ha parlato del derby di Milano, in programma sabato 16 alle 18.00.

DERBY – «Il Milan ha costruito una bella squadra ma credo che l’Inter abbia sempre qualcosina in più. Per esempio quella finale di Champions League persa. E persa tutt’altro che male. Significa che dentro di te hai rabbia e voglia di dimostrare che puoi fare un’altra annata di alto livello. Oltre che l’orgoglio. Una annata per vincere».

NUOVI ACQUISTI – «Frattesi mi ha sempre convinto. Arnautovic oggi è adulto e porterà quel che serve nei momenti del bisogno. Ma sopra tutti c’è sempre lui, Lautaro. Ormai è un calciatore adulto. Una certezza. E la fascia lo ha reso ulteriormente forte, sicuro».

