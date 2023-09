Inter, cosa farà Zhang con la scadenza del prestito? Cessione possibile: gli scenari sul futuro del club nerazzurro

L’Inter è un club la cui proprietà non può apportare finanza. L’annata particolarmente felice vissuta nella stagione scorsa ha facilitato le cose, perché il botteghino ha fruttato oltre sessanta milioni mentre il cammino in Champions, fino alla finale di Istanbul, ha regalato premi per oltre 100 milioni. Questa pioggia di ricavi aiuta certamente a tenere la situazione sotto controllo.

Nel maggio 2024 il prestito verrà a scadenza e l’Inter potrebbe avere una nuova proprietà. Obiettivo della dirigenza sarà arrivare a quell’appuntamento con un saldo finanziario vicino al pareggio. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

L’articolo Inter, cosa farà Zhang con la scadenza del prestito? Cessione possibile: gli scenari proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG