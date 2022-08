L’ex attaccante di Bologna, Inter e Lazio Julio Ricardo Cruz ha commentato il sorteggio di Europa League per quel che riguarda il club capitolino.

Julio Cruz a lalaziosiamonoi.it ha parlato del girone di Europa League che comprende Lazio, Feyenoord, Midtjylland e Sturm Graz. “È un bel girone perché il Feyenoord è una squadra che lo scorso anno ha disputato una finale. Ha lavorato molto ed erano tanti anni che non disputava una finale”.

Ciro Immobile

“È un po’ tra l’altro che non vince il campionato. Sarà una bella sfida. Tutti sappiamo come gioca la Lazio. Venerdì ha fatto una bellissima partita e ha vinto una grande gara contro l’Inter. Anche i tifosi del Feyenoord sono fantastici, ma credo che la Lazio se continua a giocare così non avrà problemi a passare il turno“.

