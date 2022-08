Juve, il punto sugli infortuni: Bonucci, Di Maria e Fagioli hanno lavorato parzialmente con il gruppo nell’ultima sessione

Prosegue in casa Juve il recupero dei molti infortunati. In particolare Leonardo Bonucci, Angel Di Maria e Nicolò Fagioli, vicini al rientro che oggi si sono allenati in parte con il gruppo. Di seguito il comunicato del club.

«La squadra si è ritrovata al JTC al mattino: esercitazioni tattiche di squadra per la fase difensiva prima e per la fase di costruzione della manovra poi, con, a concludere, esercitazioni tecniche di reparto per la finalizzazione sui cross. Hanno lavorato parzialmente con il gruppo Leonardo Bonucci, Nicolò Fagioli e Angel Di Maria».

