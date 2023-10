Marco Baroni, allenatore del Verona, ha analizzato la prova del suo Verona e di Cruz al termine della sfida pareggiata contro il Torino

Il tecnico del Verona ha lanciato dal primo minuto il figlio dell’ex Inter Cruz e poi ne ha parlato a Dazn. Le sue dichiarazioni:

CRUZ – «Cruz è arrivato da poco, ha buona mobilità, vedremo in futuro. Non è una scelta coraggiosa, chi va forte gioca. Ha interpretato bene la gara, c’è da lavorare, ma è una cosa che non ci spaventa».

Cruz, l'esordio in Serie A e le parole di Baroni

