Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato a Dazn al termine della sfida persa al Mapei contro il Monza

L’allenatore neroverde ha analizzato la sconfitta col Monza di Palladino dopo i due successi in serie contro Juventus e Inter nel turno infrasettimanale. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Le partite giocate pesano non solo sulle gambe ma anche sulla testa. Non eravamo prima quelli che devono battere tutte le big così come ora non dobbiamo abbatterci per questa sconfitta».

