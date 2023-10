L’ex attaccante Julio Ricardo Cruz sottolinea il grande legame tra il club nerazzurro ed i centravanti argentini.

Julio Cruz, El Jardinero, è stato intervistato da RDS per parlare di Inter e dell’esordio del figlio in Serie A. “Lautaro viene dalla vittoria del Mondiale, sta vivendo un momento molto bello. Porta la fascia da capitano, la sua presenza in campo si avverte non solo per i gol e questo è importante. E’ da togliersi il sombrero, come si dice in Argentina. Mio figlio deve imparare più da Lautaro che da me: le mie doti le ha nel sangue. Attaccanti argentini e l’Inter? Legati un po’ da asado e mate (ride, ndr). E’ un legame bello, vedere Lautaro in questo momento fa piacere. Ci sono anche altri attaccanti argentini in Serie A, prepariamo grandi talenti per l’Europa”.

Marko Arnautovic

Su Arnautovic

“Ora arriva all’Inter con un’altra testa. Siamo stati poco tempo insieme in nerazzurro, lui aveva poca esperienza e non era facile convivere con grandi attaccanti. Ora mi spiace per l’infortunio, mi auguro possa tornare presto. Poi devo dire che non credevo Thuram potesse far così bene da subito, si vede che lavora tanto per la squadra e fa gol”.

Sull’esordio in Serie A del figlio con la maglia dell’Hellas Verona

“Una sensazione tanto bella. Già tre anni fa è stato un colpo vederlo debuttare in Argentina, ora ancora più forte. Io mi sono goduto la Serie A e ora siamo tutti contenti”.

