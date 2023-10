La parte calda del tifo interista si prepara al ritorno del centravanti belga che li ha traditi per la seconda volta.

Romelu Lukaku è stato il protagonista di un clamoroso voltafaccia qualche mese fa nei confronti dell’Inter. I dirigenti tramite la cessione di Onana avevano racimolato la cifra necessaria per comprare il suo cartellino dal Chelsea ma al momento di formalizzare l’accordo il belga non rispose a compagni e dirigenti; diventò chiaro che aveva trattato con altre squadre anche acerrime rivali dei nerazzurri. Il danno è stato molto grosso perché Marotta e Ausilio ritenevano scontata una sua conferma e quindi non avevano mai preso in considerazioni obiettivi alternativi: i dirigenti hanno dovuto fare di necessità virtù e alla fine sono arrivati Arnautovic e Thuram. A fine mese Lukaku tornerà a San Siro da avversario e per lui il clima non sarà bello.

tifosi Inter

L’”accoglienza”

Questo il lungo messaggio nella fanzine: “29 ottobre data da segnare in rosso per far sentire tutto il disgusto che proviamo verso chi ci ha voltato le spalle nel modo più indegno. Un personaggio che si è dimostrato un piccolo uomo, perché prima di essere un campione bisogna essere uomini e saper rispettare la parola data; ti abbiamo difeso a spada tratta e ci hai ripagato voltandoci le spalle. Prima dell’incontro con la Roma la Nord distribuirà 50mila fischietti da utilizzare a perdifiato ad ogni tocco di palla di chi ha tradito la nostra maglia. Facciamo vedere a tutti come merita di essere trattato chi si è mostrato indegno di indossare i nostri colori”.

