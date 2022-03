L’ex attaccante dell’Inter Julio Ricardo Cruz ha detto la sua sull’attuale periodo dell’Inter dando un parere anche sugli attaccanti Dzeko e Lautaro.

Julio Cruz è stato intervistato da FcInter1908.it; ecco le sue parole sull’Inter. “Non esistono le annate perfette. C’è sempre un momento in cui pareggi o perdi qualche partite. Io non parlerei di crisi… Però c’è da dire che ci sono stati periodi della stagione in cui il Milan ha avuto le sue partite storte, così come il Napoli. Ora la Juve sta facendo bene, però – a inizio stagione – aveva tantissime difficoltà. Nel lasso di un campionato è tutto normale“.

“Dzeko è una certezza assoluta. Con un numero nove così, l’Inter può soltanto rimanere tranquilla. Lautaro è uno dei più forti talenti in circolazione. Anche in questo caso, alcune critiche, non le ho comprese: stiamo parlando dell’attaccante titolare della nazionale argentina… Io sono sempre favorevole agli argentini nell’Inter. Dybala è un top player, fa cose che ben pochi calciatori sono in grado di fare. Ha soltanto subito qualche infortunio di troppo negli ultimi anni”.

