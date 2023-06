Cuadrado, addio Juve: ora vuole restare in Italia. Un club in forcing per firmare l’esterno colombiano a parametro zero

Il futuro di Juan Cuadrado è ormai segnato: il calciomercato Juve non rinnoverà il contratto in scadenza dell’esterno colombiano.

Quale futuro per lui? Come riporta il Corriere Torino il giocatore avrebbe il desiderio di rimanere in Italia, anche se il club che per ora si sta muovendo più concretamente per ingaggiarlo a parametro zero è il Fenerbahce.

