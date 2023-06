Sacchi, altra stoccata alla Juve: «Vincere coi debiti, per me, significa barare». Le parole dell’ex tecnico del Milan

Arrigo Sacchi su La Gazzetta dello Sport scrive del progetto RedBird al Milan, pungendo al contempo la Juventus.

Si legge: «Strategia corretta. Vincere facendo i debiti, per me, significa barare. Gli americani sono molto attenti ai bilanci e io concordo con questa linea. È arrivata l’ora di far valere le idee più dei soldi, anche perché al mondo troverai sempre qualcuno più ricco di te che cerca di soffiarti un giocatore, ma se tu hai un progetto, sei già un pezzo avanti».

