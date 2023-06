Hojlund Juve, Giuntoli si presenta col colpaccio ad effetto? «È il suo nome». Ultimissime sull’interesse per il danese

Come scrive La Gazzetta dello Sport il primo compito di Cristiano Giuntoli alla Juventus sarà quello di far dimagrire la rosa e cercare di cogliere le offerte migliori per i talenti in uscita. IIl nome in evidenza è quello di Dusan Vlahovic, che attira le mire di Atletico Madrid, Chelsea e Bayern Monaco.

Intanto Giuntoli tesse la tela per individuare il suo sostituto. In cima alla lista c’è il danese Rasmus Hojlund, punta emergente dell’Atalanta. La Juve aveva messo subito gli occhi su di lui e, guarda caso, anche il Napoli era stato tra i primi club attivarsi. Ovviamente su input di Giuntoli che ora prepara un ingresso in scena con la nuova casacca. Per Hojlund c’è la concorrenza dei club di Premier League.

