L’ex Juventus Cuadrado pronto per nuove avventure: l’esterno in passato è finito anche nel mirino dell’Inter

Intervistato da As, l’ex Juventus Cuadrado ha strizzato l’occhio ai club europei, tra questi l’Inter che in passato:

«Sono molto tranquillo, sto pensando bene a cosa è meglio, chiedendo aiuto a Dio. Qui c’è il mio agente Andrey Martínez che era in Europa ed è appena arrivato per parlare delle varie situazioni. Ovviamente ci sono opzioni e andremo ad analizzare qual è la migliore. Futuro in Arabia In questo momento ho ancora la passione, mi piace competere. La panita (Cristiano Ronaldo ndr.) è laggiù, ma non vuole portarmi».

