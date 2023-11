Cuadrado ha soltanto un paio di mesi per convincere l’Inter a non andare sul mercato già a gennaio per trovare un suo sostituto

Il colombiano sin qui ha giocato davvero poco e per lo più degli spezzoni di partita complice anche l’infiammazione al tendine. Contro la Juve ha lavorato per esserci e ora dovrà lavorare maggiormente per ritrovare la condizione ottimale e far vedere di essere una pedina importante e fondamentale per Inzaghi. Due mesi di tempo, ovvero fino alla fine del mercato invernale per trovare spazio e mettersi a disposizione con prestazioni di livello. Altrimenti Marotta e Ausilio potrebbero anche andare alla ricerca di altri profili.

