Si avvicina a grandi passi il giorno della firma di Henrick Mkhitaryan sul contratto con l’Inter: la società ha incontrato Pimenta.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo la gara con il Napoli l’armeno firmerà il rinnovo con i nerazzurri. In settimana Marotta ha incontrato l’agente del calciatore per preparare il tutto e dopo la sfida del Maradona ci sarà la firma. Non più biennale ma annuale con opzione per quella successiva.

L’articolo Rinnovo Mkhitaryan, c’è la data della firma. Le ultime proviene da Inter News 24.

