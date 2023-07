Cuadrado partirà con il resto della squadra in Giappone: anche il colombiano in tournée con l’Inter nei prossimi giorni

Come riportato da La Gazzetta dello sport, Cuadrado si appresta a partire con l’Inter in Giappone:

«Juan Cuadrado parteciperà alla tournée in Giappone con il resto della squadra. A tempo di record il club è riuscito a sistemare tutti i documenti che consentiranno al colombiano di aggregarsi ai compagni e di prendere parte agli allenamenti in Estremo Oriente e anche alle amichevoli contro Al Nassr e Psg. Per Inzaghi, che non avrà né il primo né il secondo portiere oltre al braccetto destro titolare e al sostituto di Lukaku, si tratta di una buona notizia e un modo per inserirlo più in fretta nei meccanismi della squadra».

L’articolo Cuadrado in Giappone con l’Inter: sistemata la documentazione proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG